شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يغلق عند الفتح -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند نفس سعر الفتح وهو 183 فلس، والذي يعد ايضا أعلى مستوى للسهم خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 179 فلس، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا لمستوى الدعم النفسي عند 170 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 180 بينما مستوى المقاومة هو 184 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يغلق عند الفتح -تحليل صباحي- 12-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.