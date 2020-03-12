شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يغلق عند الفتح -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند نفس سعر الفتح وهو 183 فلس، والذي يعد ايضا أعلى مستوى للسهم خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 179 فلس، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا لمستوى الدعم النفسي عند 170 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 180 بينما مستوى المقاومة هو 184 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط