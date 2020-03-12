شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2850 فلس،ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 2900 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع إمكانية انخفاض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 2500 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3000 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,700 بينما مستوى المقاومة هو 2,900 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط