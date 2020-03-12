شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (OOREDOO) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 714 فلس، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة ضغطت على السهم ليغلق عند مستوى 690 فلس، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ونتوقع إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 630 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 730 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 682.0 بينما مستوى المقاومة هو 706.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط