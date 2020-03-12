شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 39 فلس امس الاربعاء، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 33 فلس، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، لذلك نتوقع إمكانية الوصول لمستوى المقاومة الهام 46 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 33 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.0 بينما مستوى المقاومة هو 40.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد