شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيان للإستثمار (BAYANINV) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 31٫50 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة وايضا منذ شهر مايو من العام الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 35 فلس، مما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.5 بينما مستوى المقاومة هو 33.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط