شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 17٫12 ريال، بالتزامن مع ظهور إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الصورة الكلية إيجابية، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة الهام عند 18٫50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 16 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.85 وبين مستوى المقاومة هو 17.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد