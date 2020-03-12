شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 0٫555 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الضغوط الشرائية للوصول بالسهم لمستوى المقاومة 0٫60 ريال كمستوى أول ثم 0٫66 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0٫52 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.53 وبين مستوى المقاومة هو 0.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد