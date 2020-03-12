شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5246 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 5400 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لاساله مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم الهام والقوي عند 4700 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,111 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,328 نقطة