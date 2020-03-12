شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 12-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 8613 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة الهام عند 8650 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 9400 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,486 وبين مستوى المقاومة هو 8,773 نقطة