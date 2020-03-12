شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المنتجين في اليابان خلال شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماش 0.4% مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة نمو إلى 0.8% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.1%.

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