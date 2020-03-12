شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي من قبل بنك اليابان والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 17.2 مقابل 7.8 في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى ما قيمته 10.2، كما أوضحت قراءة إحصائية قطاع الأعمال لمجمل الصناعة اتساع الانكماش إلى ما قيمته 10.1 مقابل ما قيمته 6.2 في الربع الرابع.

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