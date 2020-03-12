5.1 مليار استثمارات جديدة لـ«موانئ دبي العالمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

حققت «موانئ دبي العالمية» نتائج مالية قوية عن السنة المالية المنتهية في 2019، وارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين 4.6% إلى 4.87 مليار درهم «1.33 مليار دولار» مقارنة مع 4.6 مليار «1.27 مليار دولار» خلال العام 2018.

وفيما يتعلق بالإيرادات، فقد ارتفعت 36% إلى 28.2 مليار درهم «7.68 مليار دولار» وعائدات السهم الواحد بلغت 160 سنتاً مقارنة مع 20.7 مليار درهم «5.64 مليار دولار» في 2018، وارتفعت أرباح الفترة بشكل طفيف 0.6% إلى 4.92 مليار درهم مقارنة مع 1.33 مليار درهم عن 2018، في حين وصل الإنفاق الرأسمالي للشركة إلى حوالي 4.2 مليار درهم «1.14 مليار دولار» خلال 2019.

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» حققنا أداء مالياً قوياً في بيئة تجارية تسودها حالة من عدم اليقين، ما يُبرز مرة أخرى قوة محفظة أعمالنا العالمية. لقد واصلنا إحراز تقدم في استراتيجيتنا لتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع، وقد ركّزنا جهودنا على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات من ضمنها قطاع صناعة السيارات والنفط والغاز والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. ويسرنا أن نعلن أن مالكي البضائع استجابوا بشكل إيجابي، ونقوم حالياً بتقديم حلول فعّالة لعملائنا، وهو ما يبشر بالخير مستقبلاً.

وأضاف ابن سليم: في الآونة الأخيرة، وبعد العديد من المداولات، اتخذت «موانئ دبي العالمية» قراراً بالانسحاب من البورصة والعودة إلى الملكية الخاصة. وتعود القوة والمرونة اللتان تظهرهما أعمالنا باستمرار على مدى مختلف الدورات إلى الاستثمار الذي قامت به المجموعة على مر السنين استجابة للتغيرات الطارئة في قطاعنا. لقد شكّلت قدرتنا على التكيّف والتغيير عاملاً أساسياً في نجاحنا، ويجب أن نستمر في التطور من أجل الاستمرار في النجاح. نعتقد أن هذا النهج طويل الأجل الذي تعتمده الشركة لا يتماشى مع التفكير قصير الأجل لأسواق الأسهم، وبالتالي، فإن المرحلة التالية من التطوير سوف تتمّ بعدما أصبحت موانئ دبي العالمية شركة خاصة.

وتابع ابن سليم: بعد الانسحاب من البورصة الذي تم التخطيط له، سوف تشهد الرافعة المالية زيادة مؤقتة في الميزانية، لكننا واثقون من انخفاض الرافعة المالية فيما يستمر التزامنا بتحقيق تصنيف قوي لدرجة الاستثمار على المدى المتوسط. وتواصل الشركة توليد مستويات عالية من التدفقات النقدية. وإلى جانب الاستثمار المنضبط وإعادة التدوير المحتملة لرأس المال، نتمتع بمرونة كافية للمحافظة على ميزانية عمومية قوية. وينصب تركيزنا الفوري على دمج استحواذاتنا واستكشاف أوجه التآزر بهدف توفير مجموعة من الحلول الذكية المتكاملة التي من شأنها تحسين جودة أرباحنا وتحقيق العائدات.

تحديات تدعو للقلق

وفيما يتعلق بطبيعة التحديات التي تواجه التجارة العالمية؛ قال ابن سليم: لا تزال توقعات التجارة قريبة المدى تدعو للقلق بسبب النزاعات التجارية العالمية وتفشي فيروس «كوفيد-19» والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، ما يسبب إعاقة للحركة التجارية. ولكننا في موانئ دبي العالمية في وضع جيد للاستجابة على المدى القصير من خلال التركيز على الاستثمار المنضبط وإدارة قاعدة التكاليف لحماية الربحية. وبشكل عام، ما زلنا إيجابيين فيما يخص القطاع على المديين المتوسط والطويل.

لقد هيمن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة على عام 2019، وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد تسبب في حالة من عدم اليقين، إلا أنه كان من الممتع أن نشهد استمراراً في نمو أحجام مناولة الحاويات وإن كان بمعدل منخفض.

وقال: يوصي مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية» بأرباح الأسهم عند 332 مليون دولار بواقع 40 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، ما يتماشى مع السياسة السابقة المتمثلة في المحافظة على نسبة توزيعات للأرباح تصل إلى نحو 20%.

مرونة

وأضاف ابن سليم: إننا نسعى إلى الاستجابة لحالة عدم اليقين على المدى القريب من خلال إدارة التكاليف، مع التركيز على دمج عمليات الاستحواذ لاستكشاف أوجه التآزر في العائدات لتحفيز النمو في الأرباح. لقد ساهم تقيّدنا بقواعد الانضباط المالي في خدمتنا بشكل جيد على مدار السنين، حيث لا تزال إدارة فرص النمو مع المحافظة على ميزانية قوية ضمن أبرز أولوياتنا. وقدمت محفظتنا الاستثمارية التي تركز على البضائع عالية القيمة والأسواق الأسرع نمواً أداءً مالياً ثابتاً، ونهدف إلى الحفاظ على هيكلية محفظتنا التي تتعامل بنسبة 70% مع الأعمال المتعلقة بالبضائع المتجهة من بلد المنشأ إلى المقصد و75% من الأعمال المتعلقة بالأسواق الأسرع نمواً.

وفيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، فقد استثمرنا 1،146 مليون دولار خلال العام، وهو أقل من الحد المرصود البالغ 1,400 مليون دولار حيث حرصنا على ضبط الإنفاق في ضوء حالة عدم اليقين في التجارة. وتركّزت استثماراتنا في دولة الإمارات، و«بوسورجا» (الإكوادور)، و«بي آند أو فيريز» (المملكة المتحدة)، و«بربرة» (أرض الصومال)، و«السخنة» (مصر)، و«لندن غيتواي» (المملكة المتحدة).

حلول ذكية

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وقال المدير المالي للمجموعة يوفراج نارايان، حققت «موانئ دبي العالمية» نتائج مالية قوية في عام 2019 على الرغم من ظروف السوق الصعبة، قمنا خلال عام 2019 بمواصلة تعزيز قدراتنا في مجال الحلول المتكاملة لسلسلة التوريد حيث استحوذنا على «بي أند أو فيريز» و«توباز للطاقة والملاحة». وستوفر هذه الأصول منصة لتقديم حلول ذكية لأصحاب البضائع في مجالات الأعمال الرئيسية، حيث كانت المحرك الرئيسي للإيرادات التي حققت نمواً بنسبة 36.1%. في المقابل، يعكس ضعف الأداء على أساس المقارنة المثلية الصعوبات التي يواجهها القطاع. فقد حققت الإيرادات على أساس المقارنة المثلية نمواً بنسبة 2.3%، في حين تراجعت الأحجام الموحدة بنسبة 0.5%، ما أدى لنمو الأرباح المعدلة على أساس المقارنة المثلية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.5% مع استقرار نسبي في الهوامش على أساس المقارنة المثلية عند 49.6%. وبشكل عام، واصلت الشركة إثبات مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات.

القدرة الاستيعابية

على المستوى العالمي، قمنا بإضافة 1.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً تقريباً إلى القدرة الاستيعابية الإجمالية لمحفظة الأعمال خلال عام 2019 لتصل بذلك إلى 92 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وزادت القدرة الاستيعابية الموحدة لتصل إلى 54 مليون حاوية في عام 2019، مقارنة ب 50 مليون حاوية نمطية في عام 2018 لا سيّما بسبب إدماج أستراليا. وفي أواخر عام 2020، نتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية الإجمالية عبر محفظة أعمالنا إلى 95 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وأن نضيف قدرات أكبر تماشياً مع الطلب.



5.1 مليار درهم استثمارات جديدة في 2020



قال سلطان أحمد بن سليم، إن المجموعة بصدد تنفيذ خطة استثمارية لضخ 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال العام الجاري 2020، مقارنة بإنفاق رأسمالي بلغ 4.18 مليار درهم (1.14 مليار دولار) حيث تم استثمارها بمحفظة الأعمال الحالية والطاقة الاستيعابية للمحطات تتجاوز 91.8 مليون حاوية.

وقال ابن سليم، في تصريحات صحفية على الهاتف، يوم أمس الأربعاء: فيما يتعلق بطبيعة حركة التجارة العالمية من والى دول المنطقة بشكل خاص والعالمية بشكل عام، فقد شهدت تحسنا في حركة شحن البضائع مع الصين خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد إعادة افتتاح الكثير من المصانع بعد إعلان الصين الأخير بالسيطرة على تفشي الفيروس داخل أراضيها.

أضاف ابن سليم: لا شك في أن تلك الأمور الإيجابية تعطي مؤشرات إيجابية مهمة مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة تحديد التأثيرات الدقيقة لأزمة فيروس «كورونا» على قطاع الشحن بشكل عام وعمليات المجموعة قبل حلول إبريل/ نيسان المقبل.

وتابع: «لا تزال توقعات التجارة قريبة المدى تدعو للقلق بسبب النزاعات التجارية العالمية وتفشي فيروس (كوفيد-19) والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، ما يسبب إعاقة للحركة التجارية ولكن موانئ دبي العالمية في وضع جيد للاستجابة على المدى القصير من خلال التركيز على الاستثمار المنضبط وإدارة قاعدة التكاليف لحماية الربحية لذلك ننظر بإيجابية فيما يخص القطاع على المديين المتوسط والطويل».



التزامات



تأثرت حسابات «موانئ دبي العالمية» 2019 باعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. فقد ارتفع إجمالي الدين 5.9 مليار دولار منذ نهاية العام، ليصل إلى 16.5 مليار دولار، وتمثل التزامات عقود الإيجار 2.5 مليار دولار من تلك الزيادة. وتعود النسبة المتبقية من الزيادة بشكل أساسي إلى مبلغ 2.3 مليار دولار بخصوص إصدار السندات والديون الناجمة عن عمليات الاستحواذ. وخلال العام الماضي، قامت المجموعة بتجربة إدارة الالتزامات على السندات القابلة للتحويل في عام 2024، وسددت 746 مليون دولار. وبلغ النقد في الميزانية العمومية 2.9 مليار دولار، ونتج عن ذلك صافي دين معدل بقيمة 12.9 مليار دولار. وبعد استبعاد التزامات عقود الإيجار وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بلغ صافي الدين 10.3 مليار دولار. ويبلغ صافي رافعة المجموعة المالية 3.9 ضعف بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، و3.4 مرة قبل اعتماد تلك المعايير. وبالنظر إلى المستقبل، سترتفع الرافعة المالية بعد إلغاء إدراج «موانئ دبي العالمية» في البورصة، لكن الشركة ملتزمة بخفض الرافعة المالية إلى أقل من أربعة أضعاف صافي الدين مقابل الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16)، فضلاً عن تحقيق تصنيف قوي للاستثمار. ولا يزال توليد النقد الناتج عن العمليات قوياً عند مستوى 2,462 مليون دولار.