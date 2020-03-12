«التنافسية والإحصاء» تستعرض مستجدات ملف المرأة وتمكينها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ضمن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لعرض ومناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بملف المرأة وتمكينها في الدولة، وانعكاس إنجازات الإمارات في بيانات ومؤشرات الأمم المتحدة.

اجتمع عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والوفد المرافق له، مع زهرة خان، مستشارة السياسات العالمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على رأسها تحديث بيانات وإحصاءات المرأة في الإمارات، حيث قدم الوفد الإماراتي ملفاً لأحدث البيانات والإحصاءات التي تخص المرأة في الدولة، إضافة إلى عرض لأهم التحسينات التشريعية والإجرائية التي أقرتها حكومة الإمارات فيما يخص المرأة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، كافة.

ريادة الإمارات

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جرى خلال الاجتماع عرض لأداء الإمارات في العديد من التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وتم التركيز في النقاش على تقرير «مؤشر المساواة بين الجنسين»، والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في الدولة والمعنية بتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة والمحدثة، وبحسب المعايير التي تضعها منظمة الأمم المتحدة، تحتل دولة الإمارات المركز الأول عربياً بعد أن قفزت 23 مرتبة لتحقق المركز 26 عالمياً في هذا المؤشر الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من تقرير التنمية البشرية، ويقيس أوجه المساواة بين الجنسين في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية، وهي الصحة، والتمكين، والعمل.

وقال عبد الله لوتاه: «سعدنا بنتائج الاجتماع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فدولة الإمارات من أكثر الدول اهتماماً بين دول العالم في تمكين المرأة في كل المجالات. وكانت الدولة ومن خلال كل مؤسساتها الاتحادية والمحلية، مثالاً وقدوة في هذا المجال من خلال استمراريتها في سن القوانين والتشريعات وتحسين الإجراءات وإطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية، ودعم الكفاءات والقيادات النسائية في بيئات العمل الحكومية، والخاصة».

المرأة الإماراتية وأهداف التنمية

ناقش الوفدان ملف تمكين المرأة ومشاركتها في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، حيث تم التأكيد على أهمية صياغة سياسيات مستقبلية مبتكرة تدعم عملية استدامة التنمية في الدولة، والارتقاء بالمجتمعات الإنسانية من خلال تسخير الإمكانات، وتوفير كل المقومات التي تعزز مساهمة المرأة في مسيرة تقدم الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وانعكاسها على كل مؤشرات التنافسية العالمية. حيث استعرض الوفد الإماراتي انعكاسات التحسينات التي تنفذها الدولة في مجال تمكين المرأة على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة..