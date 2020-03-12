شكرا لقرائتكم خبر عن 300 جهة عارضة و28 ألف زائر في «أبوظبي الدولي للقوارب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” يعود معرض أبوظبي الدولي للقوارب، المختص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدات صيد الأسماك، والذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي بدورته الثالثة، إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض وذلك في الفترة الممتدة بين 14 و 17 أكتوبر 2020.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 300 جهة عارضة و28 ألف زائر. وسيعكس المعرض الاهتمام والحرص على عرض الإرث البحري الغني لإمارة أبوظبي، مع توفير مجموعة من القوارب الحديثة ومعدات صيد الأسماك، بالإضافة إلى أقسام جديدة تسلط الضوء على قطاع الترفيه البحري في الإمارة.

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