«أوبر» تكشف عن قائمة المفقودات التي تركها الركاب في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «أوبر» عن مؤشر المفقودات السنوي الرابع، الذي يتضمن قائمة بأهم مفقودات الركاب خلال رحلاتهم على تطبيق أوبر، ويقدم بعض المعلومات المفيدة حول كيفية استعادة هذه المفقودات.

يقدم المؤشر لمحة عن أكثر الأشياء الشائعة التي ينساها ركاب «أوبر»، كما يدرج بعضاً من أكثر الأشياء إثارة للدهشة من المفقودات. ويحدد أكثر المدن نسياناً، وأكثر الأيام التي ينسى فيها الركاب أشياءهم خلال الأسبوع. ويعيد المؤشر تذكير الركاب بالطريقة الأنسب لاستعادة أغراضهم ومقتنياتهم باستخدام تطبيق «أوبر».

وخلال العام 2019، كانت الهواتف والمحفظات والمفاتيح من أكثر الأشياء التي يتركها الركاب خلال مشاويرهم على تطبيق «أوبر»، وجاءت بعدها مباشرة السماعات والملابس. ومن المثير للاهتمام هذا العام دخول إضافات جديدة على القائمة تشمل سجائر إلكترونية والحواسيب المحمولة.

ويظهر المؤشر خلال هذا العام أن الأشخاص الذين يقضون إجازتهم أو يستعدون للسفر يميلون للنسيان أكثر من غيرهم، حيث يتركون خلفهم أشياء مختلفة بدءاً من جوازات السفر وحقائب الظهر ووصولًا إلى الحواسيب المحمولة وعلب المكياج، وغيرها الكثير.

ولا يقتصر النسيان على الأشياء المعتادة، إذ يبدو أن الركاب قد يتركون خلفهم ما لا يخطر على البال مثل الحيوانات الأليفة والأساور الماسية والسكوتر وغير ذلك.

وأما بالنسبة للأيام والأوقات التي يكون فيها الركاب أكثر نسياناً، يكشف المؤشر أن شرود الذهن يبلغ ذروته أيام الأربعاء والخميس، لاسيما في أوقات الذروة في فترة ما بعد الظهر، وتحديداً عند الساعة الثالثة مساءً. وبعد ذلك الساعة التاسعة صباحاً، وقد يكون ذلك أثناء التوجه للعمل.