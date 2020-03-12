شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات قطاع رحلات الأعمال تفقد 820 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد العالمي لرحلات الأعمال إن القطاع يتوقع أن يفقد إيرادات بنحو 820 مليار دولار، نصفها من الصين، مع تقليص الشركات خطط السفر في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وأظهر مسح أجراه الاتحاد أن رحلات العمل لآسيا كانت المتضرر الأكبر، حيث أعلنت ثلاث شركات على الأقل من كل أربع إلغاء جميع أو معظم رحلات العمل إلى الصين وهونج كونج وتايوان وبلدان أخرى في آسيا والمحيط الهادي.
وتزيد أحدث توقعات الاتحاد كثيرا عن تقديرات فبراير /شباط التي كانت لخسارة تبلغ 560 مليار دولار. ومن المتوقع أن تخسر الصين، التي شهدت تراجعا 95% لرحلات العمل منذ تفشي الفيروس، 404.1 مليار دولار من إيرادات هذه الرحلات، تليها أوروبا بخسارة 190.5 مليار دولار.
(رويترز)
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