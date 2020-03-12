في «إكسبو2020 » كولومبيا «تربط المستقبل»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت كولومبيا عن طبيعة جناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي، الذي سيبرز تنوعها الثقافي والحضاري تحت عنوان «إيقاع يربط المستقبل»، فضلاً عن استعراض جوانب الابتكار والإبداع في العديد من المجالات، من بينها: الترويج لوجهاتها السياحية والاقتصادية بشكل عام.

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