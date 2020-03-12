«كوفيــد - 19» أنهـك الاقتصــاد العالمـي فـي شهـريـن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهران انقضيا منذ أول ظهور لفيروس «مجهول» في الصين وحتى «الاثنين الأسود» الذي شهد انهيار بورصات العالم إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2008، أنهك خلالهما وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي.

ففي ديسمبر/‏كانون الأول 2019 رصدت حالات التهاب رئوي فيروسي في ووهان، المدينة الصناعية الكبرى بوسط الصين البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. وانتشر المرض الذي أعلنت السلطات الصينية فيما بعد أنه نوع جديد سمي «كورونا». وبعد يومين على ذلك، سُجلت أول حالة وفاة به. وطال المرض عدة بلدان آسيوية وانتشر شيئاً فشيئاً إلى قارات أخرى، إلى أن وصلت حصيلته حالياً إلى أكثر من 115 ألف إصابة من ضمنها أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة. وفي نهاية يناير، قررت الصين فرض الحجر الصحي على ووهان وأرغمت مئات المصانع على إبقاء أبوابها مغلقة بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية.

وفي نهاية يناير/‏كانون الثاني، شهدت الأسواق المالية العالمية من شنغهاي إلى وول ستريت أول بلبلة، مع تراجع أسعار المواد الأولية التي تستوردها الصين بكميات كبيرة، فهبطت أسعار النفط بين منتصف يناير/‏كانون الثاني ومطلع فبراير/‏شباط بنحو 20%. ولم تكن هذه سوى البداية.



ووهان منصة لوجستية



ومع تصاعد الأزمة، اكتشف العالم دور ووهان كمنصة لوجستية وصناعية للعديد من المجموعات الدولية، وأدرك أن أي مشكلة في مصنع صيني يمكن أن تتسبب ببلبلة في سلسلة الإمدادات لمجموعة كاملة من الشركات في العالم.

وواجه صناعيون في جميع أنحاء العالم من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مروراً بألمانيا واليابان وإيطاليا وفرنسا، صعوبات في التزود بالقطع والمكونات التي ينتجها عادة شركاء صينيون.

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تعبئة



ولفتت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات إلى أن الأزمة الصحية ستنعكس على نتائجها. وبدأ القلق يعم البورصات، إلى أن شهد الأسبوع الأخير من شباط/‏فبراير انهياراً، مع تراجع المؤشرات في أوروبا والولايات المتحدة بأكثر من 12%، وهو ما لم يشهده العالم منذ أزمة 2008-2009 حين دخل الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش.

وإزاء مخاطر الانكماش التي بدأت تلوح، أعلن الجميع التعبئة لحماية الاقتصاد من تبعات الفيروس. فأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خطوة مفاجئة في 3 مارس خفض معدلات فائدته الرئيسية، وضخت الصين سيولة في اقتصادها، فيما سعت إيطاليا وألمانيا وفرنسا لدعم شركاتها.

وسادت مخاوف من أن تقترن صدمة «العرض» بصدمة «طلب» عالمية مع انهيار في الاستهلاك والاستثمارات إذا ما حمل انتشار الوباء دولاً أخرى على اتخاذ تدابير حجر وعزل صارمة على غرار ما حصل في إيطاليا.



النفط يدفع فاتورة ضغوط «الفيروس» و»عدم الاتفاق»



وإحدى أشد الصدمات حصلت في القطاع النفطي. إذ فشلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا في 6 مارس/‏آذار بفيينا في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاجها بهدف تثبيت الأسعار، فقاربت الأسعار 30 دولاراً للبرميل الاثنين، بعد هبوط غير مسبوق منذ حرب الخليج الأولى عام 1991.

وتلى ذلك انهيار في البورصات، فتراجع مؤشر «كاك 40» لأكبر أربعين شركة فرنسية في بورصة باريس بأكثر من 8% الاثنين، في هبوط غير مسبوق منذ 2008. وتبخرت مليارات اليورو في غضون ساعات.

وفيما وصلت ديون الشركات، وبعضها مشكوك في تحصيله، إلى مستويات قياسية، أبدى البعض مخاوف من أن يتسبب تراجع الأسواق بإضعاف وضع المصارف وصناديق الاستثمار الكبرى.

ولخص رئيس قسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات الوضع بالقول إن المطلوب هو تحرك الحكومات والمصارف المركزية بشكل قوي ومنسق «لمنع أزمة مؤقتة من أن تضر بأشخاص وشركات دون أن يكون لديها مجال للتعافي مجدداً نتيجة خسارة وظائف وعمليات إفلاس». (أ ف ب)