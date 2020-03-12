تراجعــات نسـبيـة للأســهم بضغــوط العقــار والبنــوك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



فشلت أسواق الأسهم المحلية، أمس الأربعاء، في المحافظة على بقائها في المربع الأخضر، بعد أن افتتح مؤشر سوق دبي على ارتفاع 2%، ومؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع 0.6%، لتعود وتسجل تراجعات نسبية عند الإغلاق، مع عودة الضغوط في قطاعي العقار، والبنوك، ليتراجع سوق دبي 1.04%، و«أبوظبي» 0.64%، فيما تواصلت عمليات الشراء للمستثمرين المحليين.

واستفاد سهم «الإمارات دبي الوطني» من قرار الجمعية العمومية، برفع ملكية الأجانب إلى 40%، ليستقطب مشتريات جديدة، وقاد على إثرها تداولات سوق دبي ب 53.4 مليون، وارتفع 0.83% إلى 9.7 درهم.

واجتذبت الأسواق سيولة إجمالية ب 552.5 مليون، منها 229.5 مليون في دبي، و323 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 285.5 مليون سهم، توزعت 178.5 مليون في دبي، و107 ملايين في أبوظبي.



سوق دبي



تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.04% عند مستوى 2207.95 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات.

وانخفض «البنوك» 0.65%، بانخفاض «دبي الإسلامي» 0.61%، في مقابل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.83%. ونزل «العقار» 2.45% بنزول «إعمار العقارية» 1.38%، و«إعمار للتطوير» 1.27%، و«إعمار مولز» 3.52%، و«الاتحاد العقارية» 5.14%، و«أرابتك» 4.94%، و«داماك» 5.83%، و«ديار» 8.87%.

وهبط «الاستثمار» 0.63%، بهبوط «سوق دبي المالي» 3.43%، فيما قلص «دبي للاستثمار» من خسائر القطاع بارتفاعه 0.85%. وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 2.17% بارتفاع «أرامكس» 3.15%، و«العربية للطيران» 0.82%.



سوق أبوظبي

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أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع 0.64% إلى مستوى 4235.51 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك، والعقار، والطاقة، والسلع.

وهبط «البنوك» 1.77% بهبوط «أبوظبي التجاري» 5.17%، و«أبوظبي الأول» 1.17%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.73%. ونزل «العقار» 5.75% بنزول «الدار» 6.12%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.5%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 3.18%، بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. كما ارتفع «الطاقة» 1.3% بارتفاع «دانة غاز» 0.14%، و«طاقة» 13%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

وزاد قطاع الاستثمار 0.45% بصعود «الواحة كابيتال» 14.63%، بالرغم من نزول «العالمية القابضة» 3.29%، و«إشراق» 2.86%.



الأكثر تداولاً



تصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 40 مليوناً، وأغلق عند 4.87 درهم، ثم «إعمار العقارية» 33.5 مليون، ليغلق عند 2.86 درهم.

وفي أبوظبي، تزعم التداولات «واحة الزاوية» المدرج في السوق الثانية، واجتذب 116.16 مليون من السيولة عبر صفقتين، ليغلق مستقراً عند 2.64 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 80 مليوناً، وأغلق عند 5.5 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات قرب 40 مليوناً، وأقفل سعره عند 11.86 درهم.

وسجل «الخليج للملاحة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 8.29% مغلقاً عند 0.379 درهم، وفي المقابل، كان «شعاع كابيتال» أكثر المتراجعين بالحد الأقصى المسموح به 10% مغلقاً عند 0.63 درهم.

أما في سوق أبوظبي، فجاء في مقدمة الارتفاعات «رأس الخمية للأسمنت الأبيض» مرتفعاً بالحد الأعلى بنسبة 15% ليغلق عند 0.81 درهم، وعلى العكس، جاء الانخفاض الأكثر من نصيب «منازل»، متراجعاً إلى الحد الأقصى 10% وأغلق عند 0.32 درهم.



الجنسيات



في ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، واصل المستثمرون العرب والمواطنون الشراء بصافي استثمار 56.74 مليون محصلة شراء، منها 55.93 مليون محصلة شراء المواطنين، و810 آلاف محصلة شراء في أبوظبي، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 56.74 مليون محصلة بيع، توزعت 5.5 مليون محصلة بيع الخليجيين، و51.23 مليون محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 19.72 مليون محصلة شراء، منها 290 ألفاً محصلة شراء العرب، 14.31 مليون محصلة شراء الخليجيين، و5.13 مليون محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 19.72 مليون محصلة بيع.

من جهتها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات التسييل، بصافي استثمار 48 مليوناً محصلة بيع، منها 9.1 مليون محصلة بيع في دبي، و38.7 مليون محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 47.9 مليون محصلة شراء، توزعت 9.1 مليون محصلة شراء في دبي، و38.7 مليون محصلة شراء في أبوظبي.