«دانـوب » تطلـق «أوليـفـز»

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قامت «دانوب العقارية»، بإطلاق مشروعها العقاري الثالث عشر «أوليفز» ضمن محفظة مشاريعها.

وكشف رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»، وعاطف رحمن، المدير والشريك في شركة «دانوب العقارية»، بحضور أعضاء الإدارة العليا، ونخبة من المسؤولين الحكوميين والوسطاء العقاريين في دبي، النقاب عن تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء في دبي.

ويضم مشروع «أوليفز»، الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه 400 مليون درهم 471 وحدة سكنية تتراوح بين شقق استوديو ووحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين. ويحتل المشروع موقعاً متميّزاً بمنطقة ورسان فيرست بالقرب من السوق الصيني «دراجون مارت»، ويتميز بسهولة الوصول إليه .ويوفر المشروع مجموعة واسعة من مرافق الراحة والترفيه، بما في ذلك النادي الصحي المزوّد بأفضل التجهيزات، وبركة سباحة، وغرف ساونا وجاكوزي، ومسجد، ومضمار للركض، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لحفلات الشواء، وملاعب للأطفال.