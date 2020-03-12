حالة عدم يقين تحشر الأسهم في المربع الأحمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت حالة عدم اليقين الأسواق المحلية والخليجية والعالمية إلى المزيد من التقلبات والتراجعات، أمس الأربعاء، فيما صنّفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس «كورونا» إلى وباء عالمي رسمياً.

وأغلقت الأسواق المحلية على تراجع، أمس، بعدما فشلت في المحافظة على مكاسب بداية الجلسة، فأغلق مؤشر أبوظبي على تراجع 0٫64٪ مقابل 1٪ تراجع مؤشر دبي. خليجياً، تراجعت السوق السعودية 3.10%، وهبط مؤشر السوق البحرينية 0.27%، بينما سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً 1.39% وارتفعت السوق العمانية 0.90%.

وفي بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 3%، أمس الأربعاء، ليفقد «داو جونز» الصناعي 1200 نقطة، كما تراجع «ستاندرد آند بورز» 4٫5%، وشهد «ناسداك» انخفاضاً بنسبة 4٫4%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في خمس جلسات في مستهل التداولات، أمس الأربعاء، قبل أن تتحول المؤشرات للون الأحمر رغم الإعلان عن برامج التحفيز الاقتصادي وخفض الفائدة البريطانية، حيث تراجع مؤشر «فوتسي» 1٫6٪، فيما هبطت الأسهم الألمانية 0٫6٪، والفرنسية 0٫7٪.

وفي آسيا، هبط المؤشر «توبكس» الياباني إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام، أمس الأربعاء، وفقد «توبكس»، وهو المؤشر الأوسع نطاقاً للبورصة، 1.5% ليسجل 1385.12 نقطة، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر /‏‏‏ تشرين الثاني 2018، ليعكس مساره بعد مكاسب صباحية بلغت 1.1%، فيما نزل المؤشر «نيكاي» القياسي 2.3% إلى 19416.06 نقطة، وهو أقل مستوى في نحو 15 شهراً، وبعد مكاسب لفترة وجيزة في الصباح.