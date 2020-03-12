شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي أدى الواجب.. ولكن! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مايكل إيفانوفيتش *

لو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يكلف نفسه عناء تخفيض سعر الفائدة غير الضروري- والذي قد يأتي بنتائج عكسية- الأسبوع الماضي، وبدلاً من ذلك بين للمواطنين الأمريكيين أن اقتصادهم الذي يحقق أعلى معدلات التوظيف، لا يحتاج إلى مزيد من التسهيلات الائتمانية.

للتذكير فقط نقول إن صلاحيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفرض عليه دفع الاقتصاد إلى مرحلة التوظيف الكلي وضمان استقرار الأسعار. وهذه مهمة صعبة للغاية ومطلب غير قابل للاستدامة على المدى الطويل.

من هنا نبدأ بالتذكير بأنه كان بوسع المجلس أن يقول لوول ستريت الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أنهى عام 2019 على معدلات نمو عند 2.4% ومستويات توظيف يطلق عليها علماء الاقتصاد مصطلح «التوظيف الكلي»؛ حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.5%.

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن ينمو بوتيرة أسرع؟

نعم، بالطبع، لكن هذا يتطلب زيادة في المخزونات ونوعية العمالة ورأس المال الحقيقي. ومع وجود القوى العاملة النشطة والمصانع والمعدات والتكنولوجيا، لا يمكن للاقتصاد أن ينمو إلا بمعدل لا تضخمي عند 2 %. ولا شك أن الدفع باتجاه تجاوز الحدود المادية الحالية لأي فترة زمنية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم وزيادة عوائد السندات وارتفاع تكاليف الائتمان وتباطؤ الاقتصاد، و ربما ما هو أسوأ من ذلك.

لا يوجد ما تستطيع السياسة النقدية بمفردها فعله حيال تلك القيود الملزمة للنمو. وسوف يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى دعم من الضرائب الحكومية والإنفاق العام والسياسات التنظيمية لتحقيق ثلاثة أهداف هي: زيادة في نوعية وكمية المعروض من العمالة، وأرقى الممارسات التقنية، وأسواق عمالة ومنتجات كفؤ.

ربما يقول قائل أن هذا كلام جميل، لكنه لا يعدو كونه تنظيراً اقتصادياً عن بعد. أليس من واجب الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل «شيئاً ما» لمنع الضرر الذي يمكن أن يحدثه «كورونا» المستجد على الاقتصاد الأمريكي؟

أولاً، لا يوجد شيء يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي القيام به حيال الوباء. إنها مشكلة تخص سلطات الصحة العامة الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية والكونجرس. ثانياً، لا يمكن إيقاف وتعطيل اضطرابات السفر والسياحة وربما بعض سلاسل التوريد عن طريق تخفيض أسعار الفائدة. وهذا بالضبط مفاد الرسالة التي بعثتها أسواق الأسهم لكل من الاحتياطي الفيدرالي والحكومة معاً.

أما القول إن هذا تنظير عن بعد فتدحضه بكل سهولة القراءات الحالية للدخل الأسري وتكاليف العمالة والائتمان. إنها تدفع الاستهلاك الخاص والاستثمارات السكنية ونفقات رأس المال التجاري لتصل إلى ما نسبته 87.1% من إجمالي الاقتصاد الأمريكي.

وهنا نذكر ببيانات الاقتصاد التي تدل عليها الأرقام. فمعدل البطالة عند أدنى مستوياته تاريخياً؛ حيث سجل في فبراير/شباط 3.5%، وهناك زيادة بنسبة 2.9% في معدلات التضخم بعد التعديل الضريبي، ومعدل مدخرات الأسرة البالغة 7.7% كفيل بتخفيف الضغط عن إنفاق المستهلكين في حالات تغيرات الدخل المؤقتة المؤذية.

أما تكاليف الائتمان فهي عند أدنى مستوى لها. ففي الشهر الماضي، كانت معدلات الفائدة على عقود الرهن العقاري 3.47%، أو أقل من نقطة مئوية كاملة عن مستواها في العام السابق. وتمتلك البنوك الآن فائض احتياطيات هائل يزيد على 1.5 تريليون دولار كفيلة بزيادة قروض المستهلكين في حال إطلاقها، بمعدل سنوي قدره 6%.

استناداً إلى قوة محركات النمو هذه، تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي جيدة في المدى المنظور على الأقل- ولا تحتاج إلى مزيد من تسهيلات الائتمان.

ومع معدل تضخم قدره- 1.6% يقاس بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة- كان يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخبر الأمريكيين الأسبوع الماضي، بأنه واصل تنفيذ صلاحياته المتمثلة في تأمين استقرار الأسعار و الحفاظ على زخم التوظيف الكلي للاقتصاد.

إن التركيز على صلاحيات السياسة المالية وبث الرسائل التوضيحية للجمهور حولها، هو تقليد أعمى لما قام به ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق. فقد اتبع المايسترو الإيطالي الذي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تفاصيل صلاحياته في مؤسسة استثنائية كان يديرها، ويطلع الجمهور الأوروبي دورياً على كل موقف يتخذه.

وقد عارضه الألمان واتهموه بانتهاك قواعد عمل البنك. ثم رفعوا دعوى أمام المحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في ألمانيا) وفي محكمة العدل الأوروبية- وخسروا. وفي النهاية، منح الرئيس الألماني دراجي، أعلى وسام شرف في ألمانيا، وسام الاستحقاق الألماني، في يناير الماضي.

وحالياً هناك تعاون بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني من خلال الحفاظ على شروط ائتمانية ملائمة لهذه المرحلة. أما ضخ المزيد من الأموال في أسواق مغمورة أصلاً بالسيولة فليس هو الحل المطلوب.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا