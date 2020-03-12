5 صفقات اكتتاب بـ 30 مليار دولار بالمنطقـة خلال الربـع الأخـيـر 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشار تقرير إرنست ويونج، (EY)، للاكتتابات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع كبير في قيمة وعدد صفقات الاكتتابات في المنطقة خلال الربع الأخير 2019، إذ سجلت المنطقة خمس صفقات بقيمة 30 مليار دولار، مقارنة بصفقتي اكتتاب جمعتا 190 مليون دولار في الربع الثالث.

قادت «أرامكو» السعودية نشاط صفقات الاكتتابات بإجمالي رأس مال 29.4 مليار تم جمعه في الصفقة. وطرحت بورصة الكويت 50% من أسهمها للاكتتاب العام في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2019، وتمكنت من جمع 33 مليونا، وطرحت الشركة العمانية مسندم للطاقة 40% من أسهمها للاكتتاب العام، في صفقة جمعت 23.1 مليون، وتعد شركة «راميد»، ثالث شركة تطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال 2019. في صفقة جمعت 108.7 مليون دولار.