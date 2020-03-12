شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق أدركت فجأة حجم أزمة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم فوكس *

أدركت الأسواق فجأة خلال الأسبوعين الماضيين مدى حجم أزمة «كورونا»، وبخاصة في أسواق السندات والأسهم التي أرغمت الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، وهو التغيير الأول لهذه الأسعار بين الاجتماعات الدورية للمجلس منذ الأزمة المالية في عام 2008. وخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في خطوة إنقاذية هبطت بالحدود الدنيا لسعر الفائدة الفيدرالية حتى 1.0%. ومثّل ذلك في الأغلب إجراء احترازياً للحيلولة دون حدوث تباطؤ اقتصادي، حيث تأثر الطلب الآن بالتداعيات السلبية لانتشار الفيروس تماماً مثلما ألقت بظلالها على مستويات العرض. ومع ذلك، تشير الأسواق إلى عدم كفاية هذا الإجراء، خصوصاً أن الهبوط الحر لأسعار النفط عقب اجتماع «أوبك» الأخير أسهم في زيادة الوضع هشاشةً.

وعلى الرغم من أن مجموعة السبع عقدت مؤتمراً هاتفياً لتنسيق إجراءاتها حيال «كورونا» بالتوازي مع تأكيد الفيدرالي استعداده للتحرك بشكل أكبر، فإن التنسيق اقتصر على استجابات محدودة في السياسات النقدية وبعض الدعم المالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان البنك الاحتياطي الأسترالي والبنك الكندي المركزي الوحيدين اللذَين اتخذا خطوات مماثلة للاحتياطي الفيدرالي، ولا تزال الأسواق تترقب قراري بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. وسرعان ما تبين - بطبيعة الحال - عدم رضا الأسواق عن خطوة الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار هبوط عائدات أسواق الأسهم والسندات. وتأمل الأسواق أن يعاود الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 مارس، وربما لمرة أو مرتين بعد ذلك، ولكن قد لا يتم ذلك بالسرعة الكافية في ضوء الانهيار الذي تشهده الأسواق المالية حالياً.

ومن شأن هذه الخطوة أيضاً أن تعرض الاحتياطي الفيدرالي للخطر إذا ما بدأ الوضع الاقتصادي بالتدهور على نحو خطر، لكونها تترك الحدود الدنيا لأسعار الفائدة الأمريكية قريبة من الصفر. وعلى الرغم من صمود بيانات الوظائف الأمريكية بقوة خلال فبراير مع تسجيل 273 ألف وظيفة جديدة، إلا أن اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من الفائدة الصفرية يثير مخاوف مشروعة إزاء قدرته على التعامل مع مزيد من الصدمات، وكذلك قدرته على الخروج مستقبلاً من مأزق الفائدة الصفرية والسلبية في ضوء التجربة التي خاضها البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان خلال السنوات الماضية.

وشهد الأسبوعان الماضيان كذلك تحرك منطقتنا لمواجهة «كورونا» عبر زيادة قيود السفر، وإغلاق المدارس، واتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى لإبطاء تفشي المرض. وكان خفض أسعار الفائدة الأمريكية موضع ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أرخت بظلالها لبعض الوقت على اقتصادات هذه الدول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي والتراجع الواضح للتضخم. وكما هو الحال بالنسبة لتأثير خطوة الاحتياطي الفيدرالي، علينا الانتظار لنرى ما إذا كان خفض أسعار الفائدة الإقليمية سيخفف مستوى القلق إزاء تداعيات انتشار الفيروس.

ومع أن «كوفيد 19» سيؤثر بدرجات متفاوتة في الاقتصادات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لانكشافها النسبي على النمو الاقتصادي الصيني، إلا أن تأثيره المشترك الأوضح سيكون عبر قطاع النفط. وكانت الأسواق تترقب لنحو شهر كامل قرار «أوبك بلس» حول إنتاج النفط عقب الهبوط الحاد لأسعاره إلى ما دون 50 دولاراً أمريكياً للبرميل، غير أن عجز المجموعة عن التوافق بشأن خفض مماثل في فيينا الأسبوع الماضي أضاف بعداً جديداً من المخاطرة إلى الميول الاستثمارية الضعيفة أصلاً.

ومع تهاوي أسعار النفط بنسبة 30% تقريباً عقب فشل المحادثات، وهي أكبر حركة للأسعار منذ 30 عاماً تقريباً، من الصعب أن نشهد على المدى المنظور تغيراً سريعاً في الديناميكيات التي تدفع أسعار النفط إلى الهبوط. وفيما أعربت روسيا عن نيتها رفع إنتاجها في إبريل مع انقضاء أجل صفقة الإنتاج الحالية، ومع استعداد السعودية على ما يبدو لرفع إنتاجها هي الأخرى، يبدو أن اختلال التوازن بين العرض والطلب سيتسع أكثر. ومع تسعير الأسواق العالمية النفط في ضوء التأثير الانكماشي لفيروس «كورونا»، يبدو أننا نتجه مرة أخرى نحو حرب أسعار لا تحمد عقباها.

* رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين لدى مجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»