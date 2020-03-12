«سيراميك رأس الخيمة» توزع 15% نقداً و 5 % أسهم منحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة



وافقت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، على مقترح مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 فلساً للسهم، و5% أسهم منحة.

وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة، الحائزة على جائزة رواد العالم في إنتاج السيراميك عام 2019، إلى تحقيقها العام الماضي صافي أرباح بلغ 205,2 مليون درهم، وتسجيلها ارتفاعاً في هوامش الربح الإجمالي بنسبة 33,2%، بواقع 120 نقطة أساس سنوياً، فيما استمر قطاع مستلزمات المائدة والأدوات الصحية في تحقيق نمو قوي، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 2,2%، الذي أرجعه التقرير إلى النمو القوي لأسواق الولايات المتحدة، والإمارات، وآسيا.

وقال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة»، في التقرير الذي قدمه للجمعية العمومية: إن الشركة حققت عام 2019 إيرادات بلغت 2,57 مليار، بانخفاض 5,6 %، مقارنة مع 2.73 مليار في عام 2018، في ظل الظروف الصعبة للسوق إقليمياً، والمنافسة المتزايدة في أسواق التصدير، لينخفض إجمالي الإيرادات 2,8 %، على أساس سنوي.