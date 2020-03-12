زيادة إنتاج السعودية والإمارات.. والخلاف مع روسيا يعصف بسعر الخام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت الإمارات إلى السعودية، في التعهد بزيادة إنتاج الخام لمستويات قياسية في إبريل/‏‏ نيسان، لتتبنى الدولتان الخليجيتان المنتجتان للنفط موقفاً موحداً في المواجهة مع روسيا التي تعصف بأسعار الخام العالمية.

وتوازي كميات النفط الإضافية التي ينوي الحليفان ضخها 3.6% من الإمدادات العالمية، وستدخل السوق في وقت من المتوقع أن ينكمش فيه الطلب العالمي على الوقود للمرة الأولى في عشر سنوات تقريباً، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت أسعار الخام لنحو النصف (45%) منذ بداية العام نتيجة للمخاوف من أن تغمر الدول الأعضاء في «أوبك» السوق بالنفط في معركتها مع روسيا، بعد أن رفضت موسكو الموافقة الأسبوع الماضي على تخفيضات حادة للإنتاج في إطار اتفاق ساهم في رفع الأسعار منذ 2016.

وتراجع سعر البرميل حوالي 2% أمس.



زيادة قياسية



وقالت السعودية إنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يزيد على عشر سنوات، بعد إعلانها زيادة قياسية لإمدادات الخام إلى 12.3 مليون برميل في إبريل/‏‏ نيسان. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، (أدنوك)، أنها سترفع إمدادات الخام لأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في إبريل/‏‏ نيسان.

ومع زيادة الإمدادات، تضيف الرياض، وأبوظبي 3.6 مليون برميل يومياً للسوق في إبريل/‏‏ نيسان، والتي تعاني تخمة بالفعل، مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يقيده اتفاق مع روسيا ينتهي العمل به نهاية مارس/‏‏ آذار. وإضافة إلى ذلك، قالت موسكو إن الشركات الروسية ستعزز الإنتاج بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، وقد ترفعه بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في بيان، إن الشركة تخطط لزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يومياً من 12 مليون برميل يومياً، في الوقت الحالي.

وبعد الانتهاء من برنامج المملكة لإضافة طاقة بنحو أربعة ملايين برميل يومياً في 2009، تحدث المسؤولون السعوديون ومسؤولو شركات نفط عن إمكانية استهداف زيادة أخرى إلى 15 مليون برميل يومياً بحلول 2020 لكن هذه الخطط نحيت جانباً قبل سنوات عدة مع تباطؤ الطلب.

(رويترز)