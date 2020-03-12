تعاون بين «الإمارات» و«إيرباص» لتوفير برامج قيادة لمواطني الدولة

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وقعت مجموعة الإمارات و«أكاديمية إيربيزنس» التابعة لشركة «إيرباص» مذكرة تفاهم لتوفير برنامج «إيرباص» القيادي لمواطني دولة الإمارات العاملين في مجموعة الإمارات. ووقع على المذكرة أميرة الفلاسي نائب رئيس توظيف وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مجموعة الإمارات، وسيرج جولوفيير رئيس المبيعات والتسويق في «أكاديمية إيربزنس» التي تعد المركز التعليمي لأنظمة الطيران والفضاء البيئية في شركة «إيرباص».

وسوف تتيح الاتفاقية الجديدة أمام موظفي مجموعة الإمارات من مواطني دولة الإمارات ذوي الإمكانيات الواعدة، فرصة الاستفادة من برنامج «إيرباص» القيادي، الذي يهدف إلى تزويد قادة الحاضر والمستقبل الإماراتيين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطورهم الشخصي والوظيفي في بيئة العمل المتغيرة باستمرار.

وتتمحور موضوعات البرنامج حول المهارات العامة، مثل الإدراك الذاتي والذكاء العاطفي، بالإضافة إلى التعلم التفاعلي والعملي من خلال محاكاة العمليات التجارية للطيران. وسوف يستغرق البرنامج 10 أيام، وسيجرى في «أكاديمية إيربيزنس» الكائنة في مقر جامعة «إيرباص» للقيادة بمدينة تولوز الفرنسية.

وقالت أميرة الفلاسي: «تطوير مواردنا البشرية الوطنية هو استثمار في موظفينا وفي مستقبل مجموعة الإمارات، ونحن نتطلع إلى شريكنا «إيرباص» لتصميم برنامج خاص يُمكّن قادة مجموعتنا المستقبليين، ويعزز المهارات القيادية التي يحتاجون إليها لإدارة تطورهم الذاتي والتعلم والعمل الجماعي ويضمن ارتقاءهم وتقدمهم المهني والوظيفي في المجموعة».

وقال سيرج جولوفيير: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم أفضل ما لدينا من خبرات وموارد ومعارف في قطاع الطيران وتسخيرها من أجل تطوير مهارات موظفي مجموعة الإمارات، وتزويدهم بأعلى المعايير التعليمية العالمية في القطاع. كما تبرز هذه الاتفاقية أيضاً التزام «إيرباص» المستمر بالتعاون مع شركائها وتطوير المواهب المحلية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات التي تعمل بها الشركة».

وبإضافة برنامج «إيرباص» القيادي، أصبحت مجموعة الإمارات توفر الآن 12 برنامجاً متنوعاً لتدريب وتطوير مواردها البشرية الوطنية. وتوفر هذه البرامج، التي تعد من بين الأفضل في فئتها، فرصاً أمام الموظفين للتدريب الجيد الشامل في مختلف المجالات والاختصاصات.

وتقوم «أكاديمية إيربيزنس» بتصميم وتقديم حلول تعليمية لتطوير معارف ومهارات وسلوكيات العاملين ضمن صناعة الطيران وخارجها في جميع أنحاء العالم. وتُستمدّ الخبرات التي يتم تبادلها مع الأفراد والفرق ضمن ثلاثة خطوط خدمية (التعلم، الابتكار والعمل التعاوني، وإدارة المعرفة) بصورة مباشرة من تجارب قياديي الصناعة العالميين. وللأكاديمية مقار في فرنسا والصين وسنغافورة، وتستفيد أيضاً من شبكة مديرين تنفيذيين متميزين لتقديم متحدثين وخبراء أثناء التعلم، ما يسهم في توسيع آفاق المشاركين.