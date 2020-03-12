شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة التجارة» تعلق اجتماعاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة التجارة العالمية تعليق كافة اجتماعاتها حتى 20 مارس /‏آذار الجاري بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس« كورونا» . وقال دي جي أزيفيدو، مدير منظمة التجارية العالمية في بيان: «إننا نأخذ صحة موظفينا وأعضائنا على محمل الجد وهذا هو السبب في أننا اتخذنا هذه الخطوة غير المسبوقة، إننا نراقب الوضع عن كثب وسنتخذ أي إجراءات ضرورية لحماية الصحة والسلامة». وتابع: «سنراقب الموقف باستمرار ونراجع هذا القرار قبل نهاية الأسبوع المقبل».

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