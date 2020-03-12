شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم «الفلل الجاهزة» في 26 مشروعا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح برنامج «سكني»، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 5 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان ثادق، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، والأفلاج، بالإضافة إلى 4 مشاريع أخرى في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع).
كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف ضمن محافظتي سكاكا والقريات، كذلك ثلاثة مشاريع في منطقة جازان شملت «إسكان بيش» و«إسكان صامطة القفل» و«إسكان صبيا»، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروعين في منطقة مكة المكرمة «إسكان القنفذة» و«إسكان الخرمة»، وفي منطقة تبوك أيضا مشروعي «إسكان تبوك»، و«إسكان تيماء».
بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع «إسكان حائل» في منطقة حائل، ومشروع في المنطقة الشرقية بمحافظة الأحساء، وآخر في منطقة المدينة المنورة «العلا»، ومشروع في منطقة الباحة «إسكان المخواة»، علاوة على إسكان نجران في منطقة نجران.
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