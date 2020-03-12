شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 24 مصنعا بالدمام والرياض لدعم رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» 15 مصنعا جاهزا بمساحات 1500م² في المدينة الصناعية الثانية بالدمام و9 مصانع جاهزة بمساحات 1500م² في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير عام «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم إن المساحة الإجمالية للمصنع الجاهز تقارب 1500م² وتصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع من المصانع التسعة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض إلى 900م²، في حين تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع الـ 15 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى 900م² أيضا، فضلا عن توفير مرافق الخدمات العامة وأنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ، لتواكب معايير الأمن والسلامة والمهنية المعتمدة لدى «مدن» وطبقا للأنظمة المعمول بها محليا وعالميا، مؤكدا حرص «مدن» على مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، استنادا إلى إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وللنهوض بدورهم في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35 % حسب ما تستهدفه رؤية 2030.

وأضاف إن «مدن» أنهت ترسية إنشاء 32 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية بالخرج، واكتمال إنشاء 16 مصنعا جاهزا بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و44 مصنعا في واحة «مدن» بجدة، وتنفيذ 20 مصنعا في واحة «مدن» بينبع، حيث يتم تقديم «المصانع الجاهزة» بمساحات 700م² و1500م² وتتوافر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومناطق خضراء ومكاتب إدارية، وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل: الصناعات الغذائية والطبية، وأيضا الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأبان السالم أن المصانع الجاهزة هي إحدى منتجات «مدن»، التي تدعم بها رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب مواصلتها تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات، وتقديم الحلول التمويلية بالتكامل مع القطاعين العام والخاص وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلباتهم، وقد أطلقت بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتجات «أرض وقرض» و«مصنع وقرض» والذي ترتكز فكرته على تقديم مصنع جاهز للمستثمر مع إمكانية حصوله على تمويل مقابل مشروعه، كما أطلقت «مدن» منتج «أسس» الذي يمكن المستثمر من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال.