شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية أمس منخفضا 209.54 نقطة ليقفل عند مستوى 6552.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.3 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس منخفضا 421.34 نقطة ليقفل عند مستوى 5756.73 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1187 صفقة.