شكرا لقرائتكم خبر عن قروض زراعية بـ600 مليون ريال لرفع كفاءة القطاع والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس صندوق التنمية الزراعية على تمويل قروض زراعية بنحو 600 مليون ريال لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، شملت تمويل أعيان زراعية ومشاريع زراعية متنوعة خاصة في القطاعات الإستراتيجية المستهدفة في السياسة الزراعية وهي قطاعات (الاستزراع المائي، وإنتاج الدواجن اللاحم والبيوت المحمية، وتصنيع التمور والسياحة الزراعية) في عدة مناطق بالمملكة.

جاء ذلك أمس خلال ترؤس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية م. عبدالرحمن الفضلي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن المجلس استعرض الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم، وبشكل خاص أهداف الصندوق والمنجز منها، إضافة إلى متابعة أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، وخطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ - 2019م، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي السادس والخمسين للصندوق للعام المالي السابق الذي يظهر أن إجمالي قيمة القروض الموافق عليها للعام المالي المنصرم لعدة مجالات في النشاط الزراعي بلغت نحو 1886 مليون ريال، بزيادة قدرها 80% عن العام المالي السابق، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي المنصرم نحو 51 مليار ريال.

وأقر مجلس الإدارة مشروع إطار الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال؛ حرصا من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة، فيما استعرض المجلس أعمال اللجان المنبثقة عنه والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي المنصرم.