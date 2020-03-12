شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات المصرية من الدول العربية إلى 854 مليون دولار في نوفمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إجمالي الواردات المصرية من الدول العربية انخفاضًا طفيفًا خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات رسمية، حيث بلغت نحو 854 مليون دولار، مقابل 874 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بتراجع بلغ نحو 20 مليون دولار.

ورصدت النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباين حجم الواردات المصرية من أبرز الدول العربية، وضمت كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودولة الكويت، والجزائر.

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وسجلت الواردات المصرية من السعودية نحو 382 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 401 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 19 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الإمارات وبلغت نحو 166 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 99 مليون دولار في الشهر المماثل من العام السابق له، بزيادة بلغت نحو 67 مليون دولار.

وبلغت الواردات المصرية من الكويت نحو 152 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 204 ملايين دولار في الشهر المماثل من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 52 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الجزائر نحو 60 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 18 مليون دولار في الشهر المماثل من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو 42 مليون دولار، أما باقي الدول العربية فقد بلغ إجمالي الواردات المصرية منها نحو 92 مليون دولار، مقابل 150 مليون دولار، بتراجع بلغ 58 مليون دولار.