شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطيران التجارى العالمى يتكبد خسائر تصل لـ820 مليار دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مؤسسة "جلوبال بيزنس ترافيل أسوسييشن" اليوم /الأربعاء/ أن تنخفض إيرادات قطاع الطيران التجاري العالمي بنحو 820 مليار دولار وسط القيود المفروضة على حركة المسافرين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الذي أضر بقطاع السفر على نطاق واسع منذ بداية العام الحالي.

وقال سكوت سولومبرينو المدير التنفيذي للعمليات بالمؤسسة في بيان نقله موقع "جلوبال ترافل نيوز": "فيروس كورونا يؤثر بشكل كبير على أرباح صناعة السفر حول العالم"، ولا يمكن التقليل من شأن آثره على صناعة السفر والأعمال وعلى الاقتصاد الأوسع".

ووفقا لتقرير المؤسسة، فإنه من بين كل أربع شركات طيران عالمية، ألغت أو علقت ثلاث منها عددا من الرحلات الجوية إلى الصين وهونج كونج وتايوان ومعظم دول آسيا.

يذكر أن هذه التوقعات تتجاوز التقديرات السابقة الصادرة في الشهر الماضي والتي أشارت إلى احتمال تكبد قطاع الطيران التجاري خسائر عند 560 مليار دولار.

ويستمر الفيروس الرئوي في حصد المزيد من الأرواح؛ إذ أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن، كما ساهم في تعطيل الأعمال التجارية وسلاسل الإمدادات حول العالم.

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ومن المتوقع أن تخسر الصين، التي شهدت انخفاضا بنسبة 95% في سفر رجال الأعمال منذ بدء تفشي المرض، 404.1 مليار دولار من عائدات سفر الشركات، تليها خسارة قدرها 190.5 مليار دولار لأوروبا.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران والفنادق، التي تعد عادة أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات على السفر، تلقت ضربة قوية لإيراداتها مع استمرار انتشار الفيروس.

وفى سياق اخر، قال بنك باركليز، إن تحاليل أظهرت اصابة موظف في الطابق التاسع من مبنى البنك في حي كناري ووارف المالي في لندن بفيروس كورونا.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها البنك بالبريد الالكتروني إلى العاملين واطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء.

وقالت المذكرة إن البنك طلب من زملاء كانوا يجلسون بالقرب من الموظف المصاب بالفيروس أن يعزلوا أنفسهم كإجراء احترازي، لكن المبنى ما زال مفتوحا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك للحصول على تعقيب.