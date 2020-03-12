شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد السابق يوضح موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد البريدى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد السابق، لليوم السابع، أنه تلقى طلبات عديدة من ممثلى البريد فى دول أفريقية من أجل الترشح لمنصب رئيس الاتحاد البريدى الأفريقي منذ شهرين لدوره فى تفعيل منصة التجارة الإلكترونية بين دول القارة، ولكنه لم يوافق آنذاك، وذلك ردا على أنباء ترشيح نفسه لهذا المنصب.

وكانت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشفت لليوم السابع فى وقت سابق اليوم، أن عصام الصغير رشح نفسه على منصب رئيس الاتحاد البريدى الأفريقى، وذلك بعد يومين من تقديمه لاستقالته ليسلك مجال جديد فى حياته العملية.

ووافق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد الماضى على قبول الاستقالة التى تقدم بها عصام الصغير، حيث وجه له الشكر على الجهود التى بذلها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، ومعربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة من حياته العملية.

وأصدر الوزير قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد لحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير.

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ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات فى الهيئة القومية للبريد.

وحصل عبده علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الاعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.