شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ارتفاع تاريخى للذهب فى مصر.. يا ترى الأسعار رايحة على فين؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة في مصر منذ بداية 2020، وهو ما دفع المستهلكين لطرح سؤال مهم، هو: "أسعار الذهب رايحة على فين؟"، الأسعار هنا في مصر سجلت أعلى مستويات في تاريخها عند 730 جنيها للجرام بدون مصنعية، والارتفاع هو سيد الموقف منذ بداية العام.

البعض يرى أن عام 2020 هو عام الذهب، فالمراقب لحركة السوق سيلاحظ أن الأسعار بدأت العام على ارتفاع كبير بسبب ضعف الدولار، فسعر الأوقية أول يناير 2020 كانت بـ 1517 دولار ، وهنا في مصر كان السعر 680 جنيها .

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ومع الوقت وحدوث اضطرابات في الشرق الأوسط وتصعيد أمركا وأيران الأسعار ارتفعت بشكل جنونى جدا وصلت الأوقية إلى 1580 دولار وفى مصر اقترب سعر الجرام 700 جنيه.

وفجأة ومن غير مقدمات فيروس كورونا يجتاح العالم وهو ما دفع المستثمرين لشراء الذهب على نطاق واسع بوصفه ملاذ آمن أوقات الأزمات، الأمر الذى دفع الأسعار لتسجل 1660 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى للذهب منذ عام 2013.

وهنا الأسعار في مصر واصلت صعودها لتسجل 730 جنيها للجرام، الأمر الذى أثر على حجم المبيعات لتسجل تراجعات كبيرة على مدار شهرى يناير و فبراير 2020.