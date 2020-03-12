شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. كورونا يواصل تأثيره على الأسواق والبورصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت أخبار كورونا في استمرار التأثير السلبى على أداء الأسواق والأسهم في دول العالم، ويقدم الخليج 365 موجز الأخبار اليوم الأربعاء 11 مارس والذى شهد عددا من الأخبار الهامة.

الاتحاد للطيران أبوظبى واثقة من تحسن الطلب على رحلات الصين بحلول الصيف

قال المدير التجاري لشركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء، إن الشركة متفائلة بتحسن الطلب على رحلات الصين بحلول الصيف.

وقال في بيان "في حين أن انتشار كوفيد-19 يفرض تحديات كبيرة على جميع شركات الطيران التي تخدم الصين، في ظل التراجع الحاد في الطلب على مسارات رئيسية، فإننا نظل متفائلين بأن الوضع سيتحسن بحلول الصيف."

كانت شركة الطيران أعلنت أنها ستبدأ تسيير رحلات إلى مطار داشينغ الدولي في بكين من أول يونيو بدلا من مطار العاصمة الدولي.

يحيى زكى: تسليم شركة "شرق بور سعيد للتنمية" 4 كم بعد تحسين التربة يونيو المقبل

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تستكمل تسليم المطور الصناعي شركة "شرق بورسعيد للتنمية" بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد 2.5 كيلومتر مربع بعد الانتهاء من أعمال تحسين التربة كاملة في نهاية يونيو المقبل، حيث تم تسليمه خلال الفترة الماضية 1.5 كيلو متر مربع، ليصل إجمالي المساحة التي تم تحسين التربة لها بحلول يونيو 4 كيلو متر مربع.

وقال يحيى زكي، إن الهيئة الاقتصادية تتسلم هذه المساحة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجمالي 16 كيلو متر مربع كمرحلة أولى يقوم المطور الصناعي بتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بها للبدء في تنفيذ بعض التعاقدات.

وجاء ذلك خلال لقاء المهندس يحيى زكي ومسئولي "شرق بورسعيد للتنمية"، بحضور اللواء محمد خليل مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي والمدير التنفيذي للهيئة وقيادات من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

أسهم أرامكو تنحدر مع تراجع أسعار النفط بفعل خطط زيادة الإنتاج

تراجعت أسهم أرامكو السعودية تراجعا حادا بعد ظهر اليوم الأربعاء، متجاوبة مع انخفاض بنسبة 1% في أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية خططا لتعزيز طاقة إنتاج الخام للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات.

وكانت أسهم أرامكو متداولة عند 29.70 ريال سعودي (7.91 دولار)، بانخفاض 4.7 % عن إغلاقها السابق، وأقل بكثير من سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالا، والذي قُدرت قيمة الشركة على أساسه بنحو 1.7 تريليون دولار عند إدراجها في ديسمبر.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقلص توقعها لنمو طلب النفط في 2020

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 0.37 مليون برميل يوميا.

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وقالت الإدارة في تقريرها الشهري إنها زادت تقديرها لنمو الطلب على النفط للعام 2021 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 1.73 مليون برميل يوميا.

أسهم أمريكا تهوى عند الفتح وسط قلق حيال خطة واشنطن إزاء كورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 413.53 نقطة بما يعادل 1.65% ليفتح على 24604.63 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96% ليسجل 2825.60 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 208.01 نقطة أو 2.49 % إلى 8136.25 نقطة.

تكاليف الغذاء ترفع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في فبراير

ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير لكن من المرجح أن تتراجع في الأشهر المقبلة مع تأثر الطلب على بعض السلع والخدمات سلبا من جراء تفشي فيروس كورونا، مما سترجح كفته على حساب زيادات الأسعار المرتبطة بنقص المعروض جراء تعطيلات في سلاسل الإمداد.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء زيادة مطردة في التضخم الأساسي الشهر الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقرر الأسبوع القادم، كان البنك المركزي الأمريكي أجرى خفضا استثنائيا بواقع 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي مع تأجج مخاوف الركود في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.1 % الشهر الماضي، مضاهيا الزيادة المسجلة في يناير، حيث ألقى ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن بظلاله على انخفاض أسعار البنزين، وفي الاثني عشر شهرا حتى فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 % بعد أن قفز 2.5 % في يناير، وهي ما كانت أكبر قفزة سنوية منذ أكتوبر 2018.

"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 920 ألف مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة، إذ تتوقع أن يسجل نموا بمقدار 60 ألف برميل يوميا.

وفي تقريرها الشهري، انخفض إنتاج المنظمة في الشهر الماضي بمقدار 546 ألف برميل يوميا إلى 27.772 مليون برميل يوميا، بقيادة ليبيا بنحو 647 ألف برميل يوميا.

وتوقعت أن يصل إنتاج المنظمة إلى 4.83 مليون برميل يوميا في 2020، على أن يصل معدل الطلب إلى 28.18 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد توقعاتها لنمو المعروض النفطي للدول من خارج أوبك"، توقعت أن يصل الإنتاج إلى 66.75 مليون برميل يوميا بزيادة 1.76 مليون برميل يوميا.