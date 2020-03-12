شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها و"الداو جونز" يغلق على هبوط بأكثر من 1400 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية من خسائرها خلال تعاملات الأربعاء ودخلت نطاقاً هابطاً في ظل تصاعد المخاوف من تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي.



وأعلنت منظمة الصحة اعتبار فيروس "كورونا" وباء عالميا يستلزم المزيد من التدخل بإجراءات مكثفة لاحتواء في ظل انتشاره في عشرات الدول على مستوى العالم.



وتترقب الأسواق مدى االقرارات التي ستتخذها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لدعم الاقتصاد في مواجهة الفيروس، وذلك بعد أنباء عن خفض ضريبي إلى 0% على الدخل لبقية أشهر العام الجاري.



هذا، ورفع الاحتياطي الاتحادي أنشطة إعادة شراء الأصول (ريبو) إلى 175 مليار دولار على أساس يومي لتوفير السيولة للبنوك وأسواق المال.



ومن جانبه، أعلن بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25% من 0.75% خوفاً من امتداد تأثير "كورونا" بأضرار أكبر على الاقتصاد، كما كشفت وزارة المالية عن حزمة بقيمة تصل إلى 39 مليار دولار لدعم الاقتصاد البريطاني.

Advertisements



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% خلال فبراير/شباط.



وفي سوق الخام، هبط سعر "ويست تكساس" بنسبة 4% مغلقاً عند 32.98 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 32.8 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 3.8% وأغلق عند 35.79 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 39.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 35.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 5.8% (ما يعادل 1465 نقطة) إلى 23553 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24604 نقاط وأقل مستوى عند 23328 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 4.7% (ما يعادل 392 نقطة) إلى 7952 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8181 نقطة وأقل مستوى عند 7850 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 4.9% (ما يعادل 141 نقطة) إلى 2741 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2825 نقطة وأقل مستوى عند 2707 نقاط.