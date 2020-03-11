الاقتصاد

أسعار الذرة تغلق على انخفاض متخلية عن مكاسبها في الجلسة السابقة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في جلسة الثلاثاء حيث وقعت معظم السلع الزراعية تحت وطأة ضغوط شديدة بالتزامن مع الخسائر الفادحة في أسواق الأسهم.


ويرى محللون أن انخفاض أسعار السلع الزراعية سيشجع مستوردين رئيسيين أبرزهم الصين لزيادة مشترياتهم من الصويا والذرة وغيرهما.

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هذا، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" وباءً عالميا في ظل تفشيه في عشرات الدول مما ينذر بصدمات على النمو الاقتصادي والطلب.


وفي غضون ذلك، يتابع مستثمرو بورصة شيكاغو للسلع حالة الطقس في أمريكا الجنوبية لا سيما البرازيل والأرجنتين ومدى تأثيرها على جودة المحاصيل ووفرتها حيث تتنافس الدولتان مع الولايات المتحدة في صادرات السلع الزراعية.


في ختام الجلسة، تراجعت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% إلى 3.74 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.77 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 3.72 دولار.

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