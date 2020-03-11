شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على انخفاض بأكثر من 18% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم "بوينج" بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء دافعاً القيمة السوقية لصانعة الطائرات الأمريكية لفقدان ما يقرب من 20% في جلسة واحدة فقط.



يأتي ذلك مع إعلان شركة "بوينج" الحصول على المبلغ المتبقي من قرض تقمت للحصول عليه بقيمة 13.8 مليار دولار.



وكشفت الشركة عن أنها تستهدف مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على أنشطتها في الوقت الذي تضررت فيه صناعة الطيران على مستوى العالم.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها إن "بوينج" اوقفت تعيين موظفين جدد كما قيد سفر أي عامل لديها بين المدن في الولايات المتحدة أو خارج البلاد خشية إصابتهم بفيروس "كورونا".



كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت اعتبار فيروس "كورونا" وباء عالميا نتيجة تفشيه في العديد من الدول وتسببه في إصابة أكثر من 120 ألفاً مع وفاة ما يقرب من 4300 حالة.



وفي ختام جلسة الأربعاء، هبط سهم "بوينج" بنسبة 18.1% إلى 189 دوللارا، وسجل السهم أعلى سعر عند 226.9 دولار وأقل سعر عند 187 دولارا.