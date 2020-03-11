شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق منخفضاً في ظل تصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم "آبل" خلال تعاملات الأربعاء في ظل تصاعد أزمة تفشي فيروس "كورونا" الأمر الذي يؤثر سلبياً على الشركات العالمية، ومن بينها صانعة "آيفون".



وأعلنت شركة "آبل" إغلاق جميع المتاجر المملوكة لها في إيطاليا للحين إشعار آخر مشيرة إلى أن متاجرها البالغ عددها 17 متجراً لن تستطيع تقديم خدمات في الفترة القادمة.



يأتي ذلك مع تفشي فيروس "كورونا" على نحو واسع النطاق في الدولة الأوروبية مما دفع الحكومة الإيطالية لإعلان الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد.

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وسجلت إيطاليا عددا من الإصابات يزيد عن 12 ألف حالة بينما توفي ما يقرب من 830 شخصاً بسبب الفيروس القاتل.



جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم اعتبار فيروس "كورونا" وباء عالمياً نتيجة انتشاره في عشرات الدول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 3.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 275.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 281.2 دولار وأقل سعر عند 272.2 دولار.