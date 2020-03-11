شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% مع تررقب لتطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء في ظل الترقب بين المستثمرين لجهود الحكومات والبنوك المركزية لاحتواء فيروس "كورونا".



وهبطت أسواق الأسهم حول العالم بشكل حاد خوفا من تفشي "كورونا" بشكل أوسع نطاقاً، وذلك بالتزامن مع قرار منظمة الصحة العالمية باعتباره "وباء عالمياً".

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وكان بنك إنجلترا قد أعلن اليوم خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 0.25% من 0.75% مع الكشف عن برنامج تحفيز للاقتصاد بتكلفة 30 مليار جنيه إسترليني (ما يقرب من 39 مليار دولار).



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.5 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 95.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.1% إلى 16.776 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.11 دولار بينما سجل أقل سعر عند 16.66 دولار.