شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل بورصة الكويت احترازيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بورصة الكويت تعطيل أعمالها ابتداءً من اليوم الخميس احترازيًا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت البورصة الكويتية في بيان: "إنها ستعلن عن كل مستجدات العمل فيها عبر قنواتها الرسمية".

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