شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية في اعقاب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة في ظل الجهود لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وأعلن بنك إنجلترا اليوم خفض معدل الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس إلى 0.25% من 0.75% في خطوة كانت متوقعة بعد قرارات بنوك مركزية عالمية في ذات السياق.



وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية بقيادة "ريشي سوناك" ضخ خطة تحفيز مالية لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة "كورونا".

Advertisements



وتشمل الخطة ضخ تحفيزات مالية بقيمة 30 مليار جنيه إستررليني (حوالي 39 مليار جنيه إسترليني) لدعم الشركات والأفراد.



وفي سياق متصل، كانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت هي الأخرى عن خطة تحفيز مالية بقيمة 25 مليار يورو، وذلك مع إعلان الحكومة توسيع الحجر الصحي ليشمل الدولة بأكملها لاحتواء الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2841، وسجل أعلى سعر عند 1.2977 وأقل سعر عند 1.282.