شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من الخسائر الفادحة في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم اعتبار فيروس "كورونا" بمثابة وباء عالمي نتيجة تفشيه وإصابة أكثر من 120 ألفاً به بينما توفي ما يقرب من 4300 شخص بالمرض.



وتحاول الحكومات على مستوى العالم ضخ برامج تحفيز للاقتصادات والشركات من أجل مواجهة تداعيات الفيروس القاتل.

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كانت المملكة المتحدة قد كشفت عن خطة تحفيزية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (ما يقرب من 39 مليار دولار) لمواجهة آثار المرض، كما اضطر بنك إنجلترا لخفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25%.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.5 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 95.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.1% أو 18 دولار إلى 1642.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1671.8 دولار وأقل سعر عند 1632.4 دولار.