شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بشكل طفيف وسط خسائر فادحة في أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الترقب وسط الأسواق التطورات بشأن "كورونا" وتأثيره على النمو الاقتصادي العالمي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية منذ قليل فيروس "كورونا" وباءً عالمياً في ظل الانتشار واسع النطاق في عشرات الدول.

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وشهدت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية خسائر فادحة دفعت المستثمرين بعيدا عن الأصول الخطرة مع الإقبال على الملاذات الآمنة - بخلاف الذهب.



وأعلن بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 0.25% من 0.75% لمواجهة تداعيات "كورونا" كما تنوي وزارة الخزانة في المملكة المتحدة ضخ سيولة قدررها 39 مليار دولار في الأسواق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.5 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 95.9 نقطة.