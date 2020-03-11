شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية تسجل 235 مليار دولار عجزا فى الميزانية فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا قدره 235 مليار دولار فى الميزانية فى فبراير، وبحسب البيان الشهر للميزانية الذى تصدره الوزارة، فإن عجز الميزانية فى الشهر نفسه من العام الماضى بلغ 234 مليار دولار، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 236 مليار دولار للشهر الماضي.

وبلغ اجمالى المصروفات فى فبراير شباط 423 مليار دولار، بزيادة 5 فى المئة عن الشهر نفسه من 2019، بينما ارتفعت الإيرادات 12 فى المئة إلى 188 مليار دولار، وبلغ اجمالى العجز فى الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 625 مليار دولار، مقارنة مع 544 مليار دولار فى الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية فى الولايات المتحدة فى أول أكتوبر.