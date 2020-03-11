شكرا لقرائتكم خبر عن "التعمير والإسكان" البنك الأفضل نموا فى نشاط التمويل العقارى لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مؤسسة BT100 فى حفلها الأخير بنك التعمير والاسكان بحصوله على جائزة، البنك الأفضل نموًا فى نشاط التمويل العقارى لعام 2019 خلال حفل توزيع الجوائز السنوية التى تُكرّم فيها المؤسسات الكبرى تقديرًا على دورها فى الانجازات التى حققتها للتطوير والإصلاح الاقتصادى.

والجدير بالذكر أن البنك قد حصد العديد من الجوائز الكبرى والمنفردة فى نشاط التمويل العقارى ويعد أيضا من أولى البنوك ذات البصمة البارزة فى نشاط التمويل العقارى.

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وكانت احتفالية bt100، كرمت الثلاثاء 3 مارس كوكبة من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء البنوك والشركات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد، والتى حققت دورًا فعالًا وهامًا فى المجتمع الاقتصادى والتى تتماشى إنجازاتها مع خطى الدولة نحو خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030.

وطالب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة ”الخليج 365” بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الجيش والشرطة قبل انطلاق الحفل، قائلًا " لولا تضحيات شهداء الجيش والشرطة ما كنا هنا".

ولفت الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365” إلى أن لجنة تحكيم BT100 وضعت حزمة من المعايير المنضبطة والشاملة، تبحث أداء المؤسسات على أصعدة عدّة، منها: الشفافية، والحوكمة، والإنتاج، ونمو الأرباح، وعوائد المساهمين، والإسهام فى الناتج المحلى، ومواكبة التطوير والأبحاث، والمسؤولية الاجتماعية، والشراكة مع القطاع العام، وتوليد الوظائف، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة، ومراعاة السلامة البيئية، والتفاعل مع الإعلام، وأخيرا معدلات رضاء العملاء.