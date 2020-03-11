شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية ويستمر بالتذبذب قرب مستوى 33.20، وكما أشرنا في تقاريرنا اليوم، الثبات فوق هذا المستوى مطلوب لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 38.04 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 33.20 وإغلاق الشمعة اليومية دون سيدفع السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ باختبار حاجز 30.00 دولار للبرميل.

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