شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 11-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1633.60، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1689.33 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 1599.10 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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